Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2025 08:39
Doçentlik başvurusunda doktora tezinden yayın

Sayın hocalarım. Doktora tezimden bir makalem var. Asgari puanı karşılıyor. Ama tezimi bitirmeden 13 sene önce tezin yayınlanan makalesinde olmayan bir literatürün küçük bir bölümünü konferans tam metni olarak yayınlamıştım bir konferans kitabında. Pek farkında değildim o dönemde, maalesef tez üretildiğini filan da yazmamışım tamamen benim cahilliğim bu konuda, şimdilik aklım olsa kesinlikle yapmazdım. Doçentlik başvurusunda puanlamaya dahil etmeyeceğim elbette. Ama yine de sorun olur mu acaba? Teşekkürler.

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