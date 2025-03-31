Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2025 10:51
Komisyon atamalı başmemurluğun kaldırılması ile alakalı

Arkadaşlar komisyon atamali basmemurluk kaldırılacakti bu konu ile ilgili bilgisi olan varmi malesef memura karşı mobing amaçlı kullanılıyor diye şikayetler vardı komisyon atamalı basmemurlar hakkında bencede kaldırılmalı sizin düşünceniz nedir ?

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