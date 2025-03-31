Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2025 11:25
Maaş kesim cezası

3/1 indeyim, 4 gunluk maas kesim cezasi aldim, daha teblig olmadi ama pbs de gorunuyor, nisan ayinda mi keserler bunu? Ve de 4 gun icin ne kadar kesinti olur maasimdan, yardimci olursaniz cok sevin

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