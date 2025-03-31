Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Mart 2025 12:02
Başöğretmenlik Nisan Takvimi

Başöğretmen lik için Nisan ayında yeni takvim açıklanacaktı bilgisi olan var mı acabsa


jajacoelho
Genel Müdür
31 Mart 2025 13:02

nisan ortasından sonra açıklanır

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