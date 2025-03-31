Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


31 Mart 2025 12:56
Kadrolu İşçi istifa ederse geri dönebilir mi

Kadrolu işçiydim istifa ettim tekrar geri dönebilme lansım varmı. Geri dönen varmı? Yada emsal karar var mı? Bilgisi olan bilgilendirir sen sevinirim.

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