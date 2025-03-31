Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2025 13:12
Yeditepe Üniversitesi'nde kaç ders veriliyor?

Merhaba,

Yeditepe Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde dönemde kaç ders veriliyor bilgisi olan var mı?

Teşekkürler.

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