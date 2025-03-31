Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
31 Mart 2025 15:02
ünvan değişikliği ile bilgisayar işletmenliğinden teknisyen kadrosuna atandım. bilgisayar işletmenli
arkadaşlar merhaba. ünvan değişikliği ile bilgisayar işletmenliğinden teknisyen kadrosuna atandım. bilgisayar işletmenliği kadrosu yanar mı? yoksa Boşta mı görünür şu an?

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