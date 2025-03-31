Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
31 Mart 2025 15:02
Ünvan Değişikliği ile Bilgisayar İşletmenliğinden Teknisyen Kadrosuna Atanma

Arkadaşlar merhaba. ünvan değişikliği ile bilgisayar işletmenliğinden teknisyen kadrosuna atandım. Bilgisayar işletmenliği kadrosu yanar mı? yoksa Boşta mı görünür şu an?

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