Becayiş ile başka üniversiteye geçince kadronun görevini yapmak zorunda mısın?

Arkadaşlar merhaba durumum biraz karışık ama özet geçeceğim. 11 yıldır istanbulda bir üniversitede teknisyen kadrosunda (dal elektrik-elektronik) görev yapıyorum -aynı zamanda teknik sınıftaki üst öğrenim hakkıyla tekniker özlük haklarından faydalanıyorum, ünvan değişikliği sınavıyla ünvanıda almaya çalışıyorum- Ancak, bu 11 yıllık süreç içersinde hiç bir zaman teknisyenlik yapmadım. Yıllardır dekan sekreterliği, dekanlıkta özlük işleri ve son birkaç yıldır bölüm sekreteri olarak çalışıyorum. Bu alanlarda yılların tecrübesiyle ve öz disiplinimle performansım yüksek.

Şimdi YÖK ün yeni çıakrdığı becayiş çalışması kapsamında uzun yıllardır hayalim olan Antalya'ya Akdeniz Üniversitesine gitmek istiyorum. Sizlere sorum gittiğim bu kurum "senin 11 yıldır ne iş yaptığın bizi ilgilendirmez elektrik alanında teknisyenlik yapmak zorundasın" der mi? yoksa anlayışla yapıcı bir şekilde yaklaşıp verimli olabileceğim alanlarda beni değerlendirebilir mi? bu riski almaya değer mi? Sonradan uzlaşabilir miyiz okulla? Bilgisi veya yorumu olanlar yardımcı olursa çok sevinirim.

Ayrıca özellikle Akdeniz Üniversitesinde çalışan arkadaşlar beni okulun genel tutumu ve yönetimi hakkında bilgilendirip yönlendirebilir mi?