Akdeniz Üniversitesinde Çalışan Bİrileri Var mı?

Arkadaşlar istanbulda 11 yıldır bir üniversitede teknisyen kadrosunda görev yapıyorum (dal elektrik elektronik), ancak asıl görevim Bölüm Sekreterliği, teknisyenlik hiç yapmadım. Şimdi YÖK ün üzerinde çalıştığı becayiş ile nakil hakkı için dilekçe vererek Akdeniz Üniversitesini seçmeyi düşünüyorum.

Sizce okulunuzun yönetimi beni nasıl bir göreve verir? Kendi bildiğim alanda çalışmam konusunda ılımlı olurlar mı yoksa katı şekilde yaklaşıp teknisyenlik konusunda diretirler mi?

bu becayişte bir n görüşme falan oluyor mu yoksa direk atama mı yapılır? Akadeniz üniversitesinden birileri benimle iletişim kurabilirse gerçekten çok memnun olurum