Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


31 Mart 2025 15:30
Akdeniz Üniversitesinde Çalışan Bİrileri Var mı?

Arkadaşlar istanbulda 11 yıldır bir üniversitede teknisyen kadrosunda görev yapıyorum (dal elektrik elektronik), ancak asıl görevim Bölüm Sekreterliği, teknisyenlik hiç yapmadım. Şimdi YÖK ün üzerinde çalıştığı becayiş ile nakil hakkı için dilekçe vererek Akdeniz Üniversitesini seçmeyi düşünüyorum.

Sizce okulunuzun yönetimi beni nasıl bir göreve verir? Kendi bildiğim alanda çalışmam konusunda ılımlı olurlar mı yoksa katı şekilde yaklaşıp teknisyenlik konusunda diretirler mi?

bu becayişte bir n görüşme falan oluyor mu yoksa direk atama mı yapılır? Akadeniz üniversitesinden birileri benimle iletişim kurabilirse gerçekten çok memnun olurum

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaÜniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuÜniversitenin memur alımı için arşiv araştırması ne kadar sürer ?Belediyeye geçme pişmanlığıKişi BorcuKadro No Hakkında Acil Yardım Lütfen!Yeniden atama hk.Belediyelerdeki Kadrolar

Sözlük

volkan konak 4 aj ile biten kelimele 1 Bugün olanlar 3 daltonizm 1 şu an çalan şarkı 2 evren devrim zelyut 1 ramazan bayramı 3

Son Haberler

Hakkari'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölüAK Parti'den Bayramlaşma Ziyaretleri ve Terörle Mücadele MesajlarıBıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktıBBP'de Ramazan Bayramı'nda Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım