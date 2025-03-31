Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2025 15:39
Yeni mezun olacaklara hangi tabanca verilecek

Bu sene mezun olacak pmyo ve pomeme hangi silah verilecek bilgisi olan var mı


MELİH RAMİ
Şef
31 Mart 2025 15:48
şu tabancası yine

Pol3838
Aday Memur
31 Mart 2025 16:24

Sarsılmaz sar9 Mete

Toplam 2 mesaj

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