Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mart 2025 15:47
Eş durumu

merhaba iyi bayramlar. ben ve eşim b grubu kadrolarda çalışmaktayız. eşim sözleşmeli personel. bu sene kpss a için hazırlanıyorum fakat aklıma takılan bi durum var araştırmama rağmen net bir bilgi bulamadım. eğer ki a grubu bir mesleğe geçiş yaparsam eşim eş durumu tayini yapabilir mi?

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