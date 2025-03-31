Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


31 Mart 2025 18:36
belediyeler arası nakil..
şuan bir belde belediyesinde memurum şuan aktif olarak nakil kabul eden bir belediye varsa geçmek istiyorum lütfen bu tür bir belediye olan yada bildiği bilgisi olan varsa yorum yada direk ulaşabilir mi ? teşekkür ederim

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