belediyeler arası nakil..

şuan bir belde belediyesinde memurum şuan aktif olarak nakil kabul eden bir belediye varsa geçmek istiyorum lütfen bu tür bir belediye olan yada bildiği bilgisi olan varsa yorum yada direk ulaşabilir mi ? teşekkür ederim

şuan bir belde belediyesinde memurum şuan aktif olarak nakil kabul eden bir belediye varsa geçmek istiyorum lütfen bu tür bir belediye olan yada bildiği bilgisi olan varsa yorum yada direk ulaşabilir mi ? teşekkür ederim