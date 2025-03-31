KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


31 Mart 2025 18:45
6225 Kodu Hakkında

Herkese iyi bayramlar 6225 Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası ile ilgili bir sorum olacaktı. Bildiğiniz üzere ÖSYM merkezi atamalarında yayınlanan kılavuzda madde 3.9 ile transkriptte yer alan bilgisayar dersi 6225 ile eş değer görülüyor. Fakat bazen merkezi alımdan bağımsız bazı kurumlar ara alımlar yapabiliyor ve yayınladıkları kılavuzlarda madde 3.9 'a yer verilmiyor. Örneğin 2025/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kılavuzunda bu maddeye yer verilmedi , 2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kılavuzunda da yer verilmedi ve 6225 kodu istendi. Bu alımlar ile atanan adayın transkript belgesi yine kabul edilir mi yoksa mağduriyet yaşar mı ? Konu hakkında kesin bilgisi arkadaşların yanıtına şimdiden teşekkürler.

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