Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mart 2025 19:01
Tayin Durumu
Ben sözleşmeli olarak Jandarma Genel Komutanlığında çalışmaktayken sağlık sorunları yüzünden sözleşmem fes edildi. Şuan Malatya ilinden yaşamaktayım. Eşim ise Sağlık Müdürlüğünde hemişire o bana tabi olarak bu ile geldi. Benimde burada iş hakkım fes olduğu için Memleketimiz olan Ankara ilinde yaşayacağız fakat eşimin direk olarak Ankara iline ataması yapılmıyor. Bu durumda benim kurumum tarafından sözleşmem fes edildiği için bu durumu belirterek tayin isteme hakkımız var mı ?

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