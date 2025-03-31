Tayin Durumu

Ben sözleşmeli olarak Jandarma Genel Komutanlığında çalışmaktayken sağlık sorunları yüzünden sözleşmem fes edildi. Şuan Malatya ilinden yaşamaktayım. Eşim ise Sağlık Müdürlüğünde hemişire o bana tabi olarak bu ile geldi. Benimde burada iş hakkım fes olduğu için Memleketimiz olan Ankara ilinde yaşayacağız fakat eşimin direk olarak Ankara iline ataması yapılmıyor. Bu durumda benim kurumum tarafından sözleşmem fes edildiği için bu durumu belirterek tayin isteme hakkımız var mı ?

Ben sözleşmeli olarak Jandarma Genel Komutanlığında çalışmaktayken sağlık sorunları yüzünden sözleşmem fes edildi. Şuan Malatya ilinden yaşamaktayım. Eşim ise Sağlık Müdürlüğünde hemişire o bana tabi olarak bu ile geldi. Benimde burada iş hakkım fes olduğu için Memleketimiz olan Ankara ilinde yaşayacağız fakat eşimin direk olarak Ankara iline ataması yapılmıyor. Bu durumda benim kurumum tarafından sözleşmem fes edildiği için bu durumu belirterek tayin isteme hakkımız var mı ?