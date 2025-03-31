Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2025 19:09
Şarkta tercih edilmeyecek ilk 5 il nereler olur?

Başlıkta belirttiğim gibi insanların pek tercih etmeyeceği şark illeri nerelerdir?Bu soruyu sorma sebebim şarka gitme ihtimalimi artırmak


00 Adsız
Aday Memur
31 Mart 2025 19:14

Hakkari ağrı

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