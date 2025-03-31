Zam Hesabı

Merhaba arkadaşlar malum 2025 ilk 6 ay için %6 zam için anlaşma imzalanmıştı. Ocak ayında %5.03 Şubat ayında %2.27 yani enflasyon farkı verilecek. Ben kümülatifte hesabı biliyorum ama son bir hesap vardı 6 ay sonunda çıkan enflasyonu bişeyden çıkarıp bişeyle toplayıp Temmuzda alacağımız zam belli oluyordu o son aşamada hesap nasıldı bilen varsa açıklayabilir mi

Merhaba arkadaşlar malum 2025 ilk 6 ay için %6 zam için anlaşma imzalanmıştı. Ocak ayında %5.03 Şubat ayında %2.27 yani enflasyon farkı verilecek. Ben kümülatifte hesabı biliyorum ama son bir hesap vardı 6 ay sonunda çıkan enflasyonu bişeyden çıkarıp bişeyle toplayıp Temmuzda alacağımız zam belli oluyordu o son aşamada hesap nasıldı bilen varsa açıklayabilir mi