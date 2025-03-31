Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mart 2025 22:05
Zam Hesabı
Merhaba arkadaşlar malum 2025 ilk 6 ay için %6 zam için anlaşma imzalanmıştı. Ocak ayında %5.03 Şubat ayında %2.27 yani enflasyon farkı verilecek. Ben kümülatifte hesabı biliyorum ama son bir hesap vardı 6 ay sonunda çıkan enflasyonu bişeyden çıkarıp bişeyle toplayıp Temmuzda alacağımız zam belli oluyordu o son aşamada hesap nasıldı bilen varsa açıklayabilir mi

xvse
Aday Memur
31 Mart 2025 22:11
ilk 6 aylık enflasyon rakamları aylık bazda kümülatif olarak toplanır. sonra temmuz ayında alınacak %5 zam eklenir. daha sonra ocakta alınan %6 çıkarılır.

volkanv38
Genel Müdür
31 Mart 2025 22:29

Yukarıdaki yazıya ek olarak kısaca çıkan 6 aylık enflasyonu 100 ile toplayacak 106 ya bölüp 105 ile çarpacaksınız. 100 ün küsuratı alınacak zam oranıdır.


Mussa1453
Aday Memur
31 Mart 2025 22:38

Özetle...ocakta verdiği zammı temmuzda geri alıyor biz çalışanları da enflasyon rakamlarıyla zam diye avutıyorlar


Memur2647
Memur
31 Mart 2025 23:08
anladım arkadaşlar teşekkürler cevaplarınız için

EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
31 Mart 2025 23:26

Sizce temmuzda ne kadar zam gelir arkadaşlar

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