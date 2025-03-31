Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mart 2025 22:17
Refakat izni kadroya geçiş süresini uzatır mı ?

657ye tabi 3+1 tıbbi sekreterim. Kadroya geçerken , refakat izninden dolayı süre uzar mı ? 6ay refakat izni kullanırsam 6 ay geç mi alırım kadroyu ?

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