Özel eğitim ve hukuk fakültesi

Arkadaşlar 27 yaşındayım hemşire olarak görev yapıyorum şu an özel eğitim öğretmenliği okuyorum akademilerin açılması ardından çalışan birisi bu akademilerde nasıl eğitim görecek net bir bilgi elde edemedim konu hakkında bilgi sahibi hocalarıma birkaç sorum olacak

1) özel eğitimde yüksek lisans doktora yapmak mantıklı mı akademik manada ihtiyaç ne kadar

2)sizce okulu bırakıp 1 sene daha hazırlanıp hukuk okumam mantıklı olur mu

3) özel eğitim mi hukuk mu tavsiyeleriniz nelerdir teşekkürler