Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


31 Mart 2025 23:26
motorcuların ihtiyacı

Yeni motor aldım, doğal olarak ilk iş kask ve ekipman bakmaya başladım. Malum, güvenlik her şeyden önemli ama fiyatlar da maşallah uçmuş. Tam "hangi kaska para bayılsam" diye düşünürken Bankkart?ın 1000 TL Bankkart Lira kampanyası gözüme çarptı.

Hemen kampanyaya dahil bir yerden beğendiğim kaskı aldım, ödeme sonrası 1000 TL geri geldi. Resmen bonus gibi oldu. Şimdi hem kafam güvende hem de ekstra parayla eldiven almayı düşünüyorum. Bu tarz kampanyaları takip etmek lazım, yoksa gerçekten her şey çok pahalı.

Bankkart, motorcuların dostuymuş, bunu anladık.


jajacoelho
Genel Müdür
31 Mart 2025 23:28

rek-lam-lar

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