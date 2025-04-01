Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


01 Nisan 2025 00:21
657 YE BAĞLI NORMAL MEMURU ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE GÖREVLENDİRİRLER Mİ?
Arkadaşlar merhaba bulunduğum üniversiteden başka şehirdeki bir üniversiteye becayiş ya da nakil ile gitmeyi düşünüyorum . Gitmeye çalıştığım üniversitenin hastanesi de var. Ben şu anda bulunduğum kurumda 11 yıldır bölüm Sekreterliği yapıyorum. Açıkçası gitmek istediğim kurumda hastanenin olması kafamı karıştırıyor. Hiç bilmediğim bir yapı ve tecrübe etmediğim bir alan. üniversite hastanelerinde normal memurlar görevlendiriliyor mu? sizce beni oraya verirler mi verirlerse ne görev verirler acaba? bilgisi olan hastaneli üniversitede çalışanlar var mı?

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