Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2025 04:38
Eş durumu atamasında yaşanabilecek olumsuzluklar*

Erkek bir polis memuruyum. Eşim 4 yıllık fb öğretmeni. Malum yeni egm atama yer değiştirme yönetmeliği değişti bize de katagorili olmak üzere puan sistemi getirildi. 1-2 yıl daha şark görevinde kalmak isterken katagori meselesinden dolayı bı yıl istediğim yere gitme ihtimalim çok yüksek. Ama eşimin puanı henüz 110 falan olduğu için gittiğimiz ilde merkeze uzak ilçelerde görevlendirilmek il emrine verilmek gibi aylıksız izne ayrılmak gibi olumsuzluklardan bahsediliyor. Bu konuda detaylı bilgi sahibi olan bi hocam var mıdır? Biraz aydınlatabilir mi?

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