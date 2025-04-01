Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 05:57
Boşanma mazeret atama talebinde muvafakatname

Bu atamada doğudan batıya dönüyorum. Eşimden ayrıldım ve bir çocuğum var. Çocuktan dolayı eşimin olduğu ile tayin olmak için mazeret dilekçesi vermek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Eşten Muvafakatnameyi nerden almam gerekiyor ve bilgisi olup yol gösteren arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim hepinize.


adalı-polis
Genel Müdür
01 Nisan 2025 23:39

Muvafakatname ne alaka ki dostum.


brkklgs
Şef
01 Nisan 2025 23:56
boşanma tayini kalktı diye biliyorum

takla-atma
Şube Müdürü
02 Nisan 2025 00:00
eşiniz muvafakatnameyi noterden verecek,bu muvafakatı dilekçeyle birlikte gondermeseniz tayininizi yapmazlar.Bende bu muvafakatnameyi alana kadar göbeğim catlamisti ama onu gönderince tayini yapmışlardı

sedatb21
Aday Memur
02 Nisan 2025 00:21
Çok teşekkür ederim
takla-atma, Bugün
eşiniz muvafakatnameyi noterden verecek,bu muvafakatı dilekçeyle birlikte gondermeseniz tayininizi yapmazlar.Bende bu muvafakatnameyi alana kadar göbeğim catlamisti ama onu gönderince tayini yapmışlardı

sedatb21
Aday Memur
02 Nisan 2025 00:23
Personelden öğrenirim artık
brkklgs, Dün
boşanma tayini kalktı diye biliyorum

azmah
Genel Müdür
02 Nisan 2025 00:25

Tabiki de kalkmadı link atıyorum oradan gerekli evrakları temin edin okuyun

https://www.egm.gov.tr/personel/sss

sedatb21, 12 saat önce
Personelden öğrenirim artık
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