Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 05:57
Muvafakatname
Bu atamada doğudan batıya dönüyorum. Eşimden ayrıldım ve bir çocuğum var. Çocuktan dolayı eşimin olduğu ile tayin olmak için mazeret dilekçesi vermek istiyorum. Bunun için nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Eşten Muvafakatnameyi nerden almam gerekiyor ve bilgisi olup yol gösteren arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim hepinize.

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