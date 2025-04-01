Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


01 Nisan 2025 10:11
Havacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)

Havacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı (aim), alım şartlarının değişeceği konuşuluyor. Artık 4001 ile alım olmayacağı, tıpkı düz memurluk gibi bölüm şartı getirileceği, bu konuda çalışma olduğu söyleniyor. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim.

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