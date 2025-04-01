Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2025 10:14
11 Nisan uzman öğretmenliği maaşa yetişir mi?

11 nisanda tam 10 yıl doluyor. tüm videoları izledim. nisan 15 maaşa yetişir mi yoksa mayısta mı


Pratik Hoca
Şef
01 Nisan 2025 10:45

Mümkün değil şöyleki.

10 nisanda sırasıyla okul ilçe il onaylayacak.

Ondan sonra siz e devletten sertifikanızı alıp okula vereceksiniz.

Okul maaş değişikliği yazısını ilçeye yazacak.

10 nisanda dediğim bu tüm süreçler olursa ilçe destek şubede 11 nisanda maaş hesaplatıp maliyeye göndermiş olur. Çünkü tüm ilçe illetde maaş işlemleri 11/12 sine kadar maliyete gönderilmesi zorunludur


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
01 Nisan 2025 11:36

Yetişmez ama dilekçe verip geriye dönük alabilirsiniz

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