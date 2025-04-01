Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


01 Nisan 2025 11:32
EMEKLİ MÜEZZİN GERİ DÖNEBİLİR Mİ?

İyi bayramlar arkadaşlar. 1 buçuk ay önce emekli oldum. Maaş haddinden fazla düşük çıktı. Emekliliği iptal edip geri dönebilir miyim? İyi bilen biri var mı?

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