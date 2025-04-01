Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2025 11:47
e-haciz

öğrenim kredisinden ödenmeyen borç kaldığı için banka hesaplarıma haciz konmuş. Resmi tatil olduğu için vergi dairesine ulaşamıyorum. bu blokeyi ödeme yaptığımda kaldırabilir miyim, otomatik kalkar mı ya da ne yapmam lazım?

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