Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2025 11:53
İkm yivli av tüfeği alabilir mi

Selam arkadaşlar

Ikm taşıma ruhsatına yivli av tüfeği alıp ekletebilir mi? (Avcılık belgesi v.s. alınacak)

Ne yapacaksın diyen net söylüyorum! yazmasın!

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