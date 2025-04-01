Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2025 14:03
8.sımıflardaki rehberlik dersine ücret ödeniyor mu?
24 saat dersim 1 saat de rehberlik dersim var. ek ders haftalık 13 saat yazılmış. bu doğru mu? bu durumda rehberlik dersine ekstradan ücret ödenmiyor mu demek?

fen-25
Şef
01 Nisan 2025 14:08

evet ayrıca ödenmiyor.gecen sene 8. sınıfım vardı memura sordum.memur da zaten size 2 saat sınıf öğretmenliği ödeniyor o 1 saat ödenmiyor hocam dedi.24 saate nöbet dahil 16 alıyordum.yani sizin hesap duru. o 1 saat ödenmemiş size de hocam.ödeyen ilce var mı bilmem ama Ataşehir ödemiyor.

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