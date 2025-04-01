8.sımıflardaki rehberlik dersine ücret ödeniyor mu?

24 saat dersim 1 saat de rehberlik dersim var. ek ders haftalık 13 saat yazılmış. bu doğru mu? bu durumda rehberlik dersine ekstradan ücret ödenmiyor mu demek?

24 saat dersim 1 saat de rehberlik dersim var. ek ders haftalık 13 saat yazılmış. bu doğru mu? bu durumda rehberlik dersine ekstradan ücret ödenmiyor mu demek?