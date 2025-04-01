8. sınıflardaki rehberlik dersine ücret ödeniyor mu?

Rehberlik ve kariyer 8 sınıflarda da olup 1 saattir ekderse katkısı yoktur sadece planlamaya etki eder 25 saat+1 ise 25-15=10 sast ekders 25+1=26 10 saate 1 sast için 2 saate hazırlık planlama

Rehberlik ve kariyer 8 sınıflarda da olup 1 saattir ekderse katkısı yoktur sadece planlamaya etki eder 25 saat+1 ise 25-15=10 sast ekders 25+1=26 10 saate 1 sast için 2 saate hazırlık planlama