Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2025 14:31
memur güvenlik görevlisi eş nöbet ayarlanması
Merhaba. Radyoloji teknikeri olarak kamuda çalışıyorum. Eşimde aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. idareye nöbetlerimizin aynı gün olması için talepte bulunmak istiyoruz. Resmi bir kaynak var mı? bunu açıklayan

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