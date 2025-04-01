memur güvenlik görevlisi eş nöbet ayarlanması

Merhaba. Radyoloji teknikeri olarak kamuda çalışıyorum. Eşimde aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. idareye nöbetlerimizin aynı gün olması için talepte bulunmak istiyoruz. Resmi bir kaynak var mı? bunu açıklayan

Merhaba. Radyoloji teknikeri olarak kamuda çalışıyorum. Eşimde aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. idareye nöbetlerimizin aynı gün olması için talepte bulunmak istiyoruz. Resmi bir kaynak var mı? bunu açıklayan