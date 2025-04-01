4A-4D nöbet düzenlemesi

Merhaba kamuda radyoloji teknikeri olarak çalışıyorum eşim de aynı hastanede güvenlik görevlisi . Aynı günler nöbet yazılması için idareye başvuruda bulunmak istiyoruz bununla ilgili resmi bir karar açıklama yönetmelik herhangi bir şey var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim

Merhaba kamuda radyoloji teknikeri olarak çalışıyorum eşim de aynı hastanede güvenlik görevlisi . Aynı günler nöbet yazılması için idareye başvuruda bulunmak istiyoruz bununla ilgili resmi bir karar açıklama yönetmelik herhangi bir şey var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim