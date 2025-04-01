Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


01 Nisan 2025 14:37
4A-4D nöbet düzenlemesi
Merhaba kamuda radyoloji teknikeri olarak çalışıyorum eşim de aynı hastanede güvenlik görevlisi . Aynı günler nöbet yazılması için idareye başvuruda bulunmak istiyoruz bununla ilgili resmi bir karar açıklama yönetmelik herhangi bir şey var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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