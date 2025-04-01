Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2025 15:36
Engelli abimin yanına Tayin isteyebilir miyim?

Arkadaşlar ben şimdi ailemden uzakta kadrolu ikm olarak görev yapmaktayım. Abim %55 zihinsel engelli devlet memurları yer değiştirme yönetmeliği ek madde 3 ye göre acaba tayin yazabilir miyim? https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=836525&MevzuatTertip=5

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