Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 19:28
Psikolog geldi gihe geçebilir miyiz

Psikolog gözlem formu doldurtuyor. Bir çok soru var bu soruları cevaplayarak ve psikoloğa psikolojik sorunum var diyerek gih e geçiş yapabilir mi her polis ?


hakkan1
Aday Memur
01 Nisan 2025 19:35
gihe hemen geçemezsin silahını alırlar 8 5 çalışırsın
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesi2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler6-10 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri10 Nisanda polise seyyanen zam olur mu?İcralık polislerTercih edilecek ilk 5 il hangisi olur?Cezaevine girdi çıktı yapılacak memur ve akıbetiMeslekten önceki rahatsızlığı nedeniyle ihraç olanlarTercih edilecek son 10 il hangisi olur?

Sözlük

plüto aslan kuşağı 2 tipiklik 1 kazım koyuncu 1 kedi sahibi olmak 1 şu an çalan şarkı 2 volkan konak 4 tevriye 1 okkanın altına gitmek 1 evren devrim zelyut 1 alay ı vala kelimesi 1

Son Haberler

ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybettiIsparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiBakan Yerlikaya duyurdu: Rahatsızlanan emniyet amiri hayatını kaybettiArkadaşların bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıDeprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım