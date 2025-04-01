Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 21:35
Nevşehir Hk.

Genel atama döneminde Nevşehir'i tercih etmeyi düşünüyorum.Nevşehir hakkında bilgi verebilecek var mı....


soskiii
Aday Memur
01 Nisan 2025 22:01
çakma 12-36 , merkezde kiralar 15-25 arası , kozaklı hacıbektaş en uzak ilçesi, ürgüp avanos yazın şenlikler ver görevler nedeniyle yoğun, acıgöl derinkuyu gülşehir çalışacak ilçe bu üç ilçe ve ürgüp avanos merkeze 15-20 dk , merkez için trafik ve asayiş daha çok ön planda , niğdeliysen derinkuyu - aksaraylıysan acıgöl - kırşehirliysen hacıbektaş - kayseriliysen ürgüp ilçesini tercih et , ankaradan hafta sonları yaz mevsiminde bürokrasi tatil amaçlı çok gelir , lojman çok eski merkezde ama oturanlar var , adli olay orta derecede , trafik olayı biraz yoğun , havası kışları tatlı sert , yazları sıcak , misafirin geldiğinde gezecek yer çok ama zamanla kaya ve taş görmekten sıkılırsın.
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