Nevşehir Hk.

çakma 12-36 , merkezde kiralar 15-25 arası , kozaklı hacıbektaş en uzak ilçesi, ürgüp avanos yazın şenlikler ver görevler nedeniyle yoğun, acıgöl derinkuyu gülşehir çalışacak ilçe bu üç ilçe ve ürgüp avanos merkeze 15-20 dk , merkez için trafik ve asayiş daha çok ön planda , niğdeliysen derinkuyu - aksaraylıysan acıgöl - kırşehirliysen hacıbektaş - kayseriliysen ürgüp ilçesini tercih et , ankaradan hafta sonları yaz mevsiminde bürokrasi tatil amaçlı çok gelir , lojman çok eski merkezde ama oturanlar var , adli olay orta derecede , trafik olayı biraz yoğun , havası kışları tatlı sert , yazları sıcak , misafirin geldiğinde gezecek yer çok ama zamanla kaya ve taş görmekten sıkılırsın.

çakma 12-36 , merkezde kiralar 15-25 arası , kozaklı hacıbektaş en uzak ilçesi, ürgüp avanos yazın şenlikler ver görevler nedeniyle yoğun, acıgöl derinkuyu gülşehir çalışacak ilçe bu üç ilçe ve ürgüp avanos merkeze 15-20 dk , merkez için trafik ve asayiş daha çok ön planda , niğdeliysen derinkuyu - aksaraylıysan acıgöl - kırşehirliysen hacıbektaş - kayseriliysen ürgüp ilçesini tercih et , ankaradan hafta sonları yaz mevsiminde bürokrasi tatil amaçlı çok gelir , lojman çok eski merkezde ama oturanlar var , adli olay orta derecede , trafik olayı biraz yoğun , havası kışları tatlı sert , yazları sıcak , misafirin geldiğinde gezecek yer çok ama zamanla kaya ve taş görmekten sıkılırsın.