Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2025 22:12
Sci özel sayı

Merhaba.

Bir kongre, kongre bildiri kitabını, kitap yerine,

SCI bir dergiden "özel sayı" olarak bastıracakmış.

Bu yayın, akademik ilerleme için gerekli

olan SCI şartı için uygun olurmu?

Teknik olarak herhangi bir sorun yaratırmı?

İyi günler


StMngr
Daire Başkanı
01 Nisan 2025 22:57
Olur hocam, hiçbir sorun olmaz.
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