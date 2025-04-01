Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 22:27
Epilepsi ve emeklilik

merhaba meslekte 17 yılım epılepsı teshısı koydu doktor ilç kullanmaya başladım ayda bır nöbet gecırıyprum... emeklı olabılıt moyım silahımı alır larmı

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