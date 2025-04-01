Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2025 23:06
mobing
Bir okulda memurum cumhurbaşkanımızın Açıklamasıyla dokuz gün idari izinli Sayılmaımıza Rağmen amirim beni okula çağırıyor sizce bu yasal mı

odtulu962014
Aday Memur
01 Nisan 2025 23:34
değil

E.Kayı Han
Editor
01 Nisan 2025 23:55

Cumhurbaşkanının idari izin kararında;

kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması,

zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla&#894; kamu kurum ve

kuruluşlarındaki tüm çalışanların 2­4 Nisan 2025 tarihlerinde idari izinli sayılmalarının Sayın

Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü bildirilmiştir

Dikkat edersen asgari seviyede personel bulundurulması diyor.

Amirin sizi çağırması yasal ve bu mobing değil.


E.Kayı Han
Editor
01 Nisan 2025 23:55

24 Nisan diye yazılmış 2-4 Nisan 2025 olacak o kısım.

E.Kayı Han, 52 dk. önce

Cumhurbaşkanının idari izin kararında;

kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması,

zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla&#894; kamu kurum ve

kuruluşlarındaki tüm çalışanların 2­4 Nisan 2025 tarihlerinde idari izinli sayılmalarının Sayın

Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü bildirilmiştir

Dikkat edersen asgari seviyede personel bulundurulması diyor.

Amirin sizi çağırması yasal ve bu mobing değil.

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