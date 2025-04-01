Bir okulda memurum cumhurbaşkanımızın Açıklamasıyla dokuz gün idari izinli Sayılmaımıza Rağmen amirim beni okula çağırıyor sizce bu yasal mı

Bir okulda memurum cumhurbaşkanımızın Açıklamasıyla dokuz gün idari izinli Sayılmaımıza Rağmen amirim beni okula çağırıyor sizce bu yasal mı