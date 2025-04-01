Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


01 Nisan 2025 23:08
mobing
Bir okulda memurum cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla dokuz gün idari sayılmamız rağmen amirim beni okula çağırıyor sizce bu yasal mı

Çok Yazılan Konular

Düz memur (GİH) evrak dağıtır mı?Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli kredi

Sözlük

çapa 1 yine aylardan nisan 1 kedi sahibi olmak 1 okkanın altına gitmek 1 plüto aslan kuşağı 2 kazım koyuncu 1 alay ı vala kelimesi 1 tipiklik 1 tevriye 1 aj ile biten kelimele 1

Son Haberler

SGK Bildirimlerini Zamanında Yerine Getirmeyen Memura Para Cezasının Rücu EdilmesiVedat Işıkhan: Boykot Çağrıları Amacına UlaşamayacakTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına tepkiHastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldüBakan Kacır: Boykot Çağrıları Ortak Geleceğe Zarar Veriyor

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım