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Editörler : Lanet


01 Nisan 2025 23:08
mobing
Bir okulda memurum cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla dokuz gün idari sayılmamız rağmen amirim beni okula çağırıyor sizce bu yasal mı

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