Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2025 23:09
Kaba vatandaşlarla nasıl baş ediyorsunuz

Meslekte aşırı yeniyim. Nazik biriyim hep X bey ya da x hanım diye hitap ederim vatandaşlara. Asla sen demem siz derim. "Devletin yasaları buna izin vermiyor x olayını gerçekleştirmeniz lazım." Derim ama işleri hallolmadığı için bağıranlar, kızanlar oluyor. Çözüm de sunuyorum şunları yerine getirirseniz işlemi gerçekleştirebilirim diye ama hep bir bahane buluyor çoğu kişi. İlla ısrar ediyor anlamıyorki memurum ben iradem yok. Müdüre yönlendiriyorum müdür ise bazen vatandaşla uğraşmak istemediğinden yap gitsin diyor oysa biliyor yapılmaması gerektiğini. Nasıl olsa sorumlu benim imza atan benim diye mi böyle yapıyor anlamıyorum. Aşırı küçük gelişmemiş kırsal bir ilçede tek başıma çalışıyorum ve 10 vatandaştan 8i problemli oysa eski çalıştığım şehirde 10 vatandaştan 2si problemliydi ve 6 kişi çalıştığımız için birbirimize destek olurduk sorunlu vatandaş geldiğinde ama nadiren sorunlu vatandaş gelirdi çünkü gelişmiş ve eğitim seviyesi yüksek bir yerdi. Bu kardeşinize abi/abla tavsiyesi verecek var mı?

Çok Yazılan Konular

Geçici Görevlendirme Yolluğu HesaplanmasıKurumlar arası nakil mevzuatıKamu işçisine santral operatörlüğü yaptırabilirler mi?

Sözlük

çapa 1 volkan konak 4 tevriye 1 tipiklik 1 yine aylardan nisan 1 kedi sahibi olmak 1 plüto aslan kuşağı 2 kazım koyuncu 1 okkanın altına gitmek 1 alay ı vala kelimesi 1

Son Haberler

SGK Bildirimlerini Zamanında Yerine Getirmeyen Memura Para Cezasının Rücu EdilmesiVedat Işıkhan: Boykot Çağrıları Amacına UlaşamayacakTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına tepkiHastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldüBakan Kacır: Boykot Çağrıları Ortak Geleceğe Zarar Veriyor

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım