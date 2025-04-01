Kaba vatandaşlarla nasıl baş ediyorsunuz

Meslekte aşırı yeniyim. Nazik biriyim hep X bey ya da x hanım diye hitap ederim vatandaşlara. Asla sen demem siz derim. "Devletin yasaları buna izin vermiyor x olayını gerçekleştirmeniz lazım." Derim ama işleri hallolmadığı için bağıranlar, kızanlar oluyor. Çözüm de sunuyorum şunları yerine getirirseniz işlemi gerçekleştirebilirim diye ama hep bir bahane buluyor çoğu kişi. İlla ısrar ediyor anlamıyorki memurum ben iradem yok. Müdüre yönlendiriyorum müdür ise bazen vatandaşla uğraşmak istemediğinden yap gitsin diyor oysa biliyor yapılmaması gerektiğini. Nasıl olsa sorumlu benim imza atan benim diye mi böyle yapıyor anlamıyorum. Aşırı küçük gelişmemiş kırsal bir ilçede tek başıma çalışıyorum ve 10 vatandaştan 8i problemli oysa eski çalıştığım şehirde 10 vatandaştan 2si problemliydi ve 6 kişi çalıştığımız için birbirimize destek olurduk sorunlu vatandaş geldiğinde ama nadiren sorunlu vatandaş gelirdi çünkü gelişmiş ve eğitim seviyesi yüksek bir yerdi. Bu kardeşinize abi/abla tavsiyesi verecek var mı?