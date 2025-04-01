Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 23:48
Bir soru

Birinci kişi 1.tercihe Bursa yazdı puanı 11.000

İkinci kişi 3. tercihe Bursa yazdı sekti 3. Tercihe puanı 18.000

Hangisine Bursa gelir 1. Kişiye mi

2. Kişiye mi?


Namık1414
Aday Memur
01 Nisan 2025 23:50
puanı yüksek olana

under09
Şef
01 Nisan 2025 23:57

puanı yüksek olan gelir


Abuzertr
Aday Memur
02 Nisan 2025 00:05

Aynı soru farklı olsa:

1.kisi xxx123 sicilli ve 11000 puanlı

1.tercihi Bursa ya yerleşti sistemde

2.kisi xxx124 sicilli ve 11001 puanlı

1. Ve 2.tercihlerine yerleşemedi 3. tercihi Bursa ya geldi sıra

Önce yerleşen sicilli listeden çıkartılıp puanı yüksek olan mı alınır?


suprise123
Memur
02 Nisan 2025 00:30

Mantıken 1.kişi gitmeli. Hangi sıralamada kim yüksekse o gitmeli


Veteran Cop
Memur
02 Nisan 2025 00:46

Üniversite gibi düşünün öğretmenlik puanı ile sırf ilk tercihe yazdınız diye tıpa giremezsiniz.

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