Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2025 23:50
2. şartta 2 yıl görev yapılacak iller veya iki yıl görev yapılacak ilçesi olan iller hangileri
2. şark

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