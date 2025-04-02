Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


02 Nisan 2025 00:54
Engelli ehliyet

Engelli ehliyet için detaylı bilgi almak istiyorum ( sağlık raporuna kadar) prosüdür ne gerekli ne olması lazım Epilepsi için ayrı mı rapor olması gerekiyor sağlik raporundan hariç detaylı bilgisi olan var mı yazarsanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

kedi sahibi olmak 1 çapa 1 tipiklik 1 tevriye 1 kazım koyuncu 1 plüto aslan kuşağı 2 volkan konak 2 aj ile biten kelimele 1 yine aylardan nisan 1 alay ı vala kelimesi 1

Son Haberler

2 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıklarıSGK Bildirimlerini Zamanında Yerine Getirmeyen Memura Para Cezasının Rücu EdilmesiVedat Işıkhan: Boykot Çağrıları Amacına UlaşamayacakTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'boykot' çağrılarına tepkiHastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım