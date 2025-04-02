Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2025 03:26
Mayıs 2025 OYAK GENEL KURULU - NEMA BEKLENTİSİ

Saygıdeğer arkadaşlarım mayısın ilk haftası olmasını beklediğimiz oyak genel kurulu bu sene mevcut verilerle birlikte ve geçen sene eklenmeyen ek satış gelirleriyle %52-56 arası bir orana denk gelmektedir kuvvetle muhtemel ki %53-56 arası bir rakam verip %50 alan üyelerin maaşlarının düşmemesi sağlanacaktır.

2024 içinde oyak şirketleri vasat performanslar sergilediler maalesef , reel getiri sıfıra yakın , ciddi zararlar mevcut.

Bu sene normal şartlarda enflasyona ek kar getirisi için gereken nema %84-86 aralığı ancak mevcut yönetimin kötü oynadığı kartlar yüzünden %53-56 arası bir nema ile seneyi noktalayacaklardır.

%60-65-70-75-80-85-90 gibi vicdani hesaplarla yapılan tahminler gerçeği yansıtmamakta çünkü mevcut haliyle oyak ciddi zarar etmiş durumda 2024 içinde , demirbaş sayılan hisseler bile zar zor nemaya %10-11 civarı katkı yapabildi bu sene.

Her birimi dövize eşitlenmiş oyakta 2024 içindeki dövizdeki düşük artış sebebiyle reel getiri oranları çok düşük kaldı.

eğer oyak kendi içinde ek bir muhasebe yapmaz ve halka bildirilmeyen bazı gizli gelirlerin ek getirisi olmaz ise %53.5 benim şahsi tahminimdir , riziko kesintisi sonrası 2023 nemasından sonra alınan maaşları korumuş çok çok minicik bir miktar artış sağlamış oluyoruz.

Eğer oyak ek bir muhasebe yaptı ve bütçe ayırdıysa geçen seneden buna ek olarak gizli verilerde getiri sağlandıysa ve faiz karı yüksek ise nema beklentiden yüksek gelebilir ancak en kötü ihtimalle nefes aldırabilmesi için geçen sene verilen %77.1 oranından fazla olması gerekmektedir.

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