Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Nisan 2025 07:21
1 Ocak 2025'ten sonra doğan 2. ve 3. çocuklara yardım ödemesi

Merhaba bununla ilgili kanun maddesi yasalaştı ancak yaptıkları yasa ne etliye ne sütlüye dokunuyor anmadığım kadarıyla herşeyi bakanlığın çıkaracağı yönetmeliğin insafına bırakmışlar en önemli yanıtsız sorun tüm çocukların 1 Ocak 2025'ten sonramı doğmuş olması gerekiyor? konu hakkında yararlananlar bilgi verse

Çok Yazılan Konular

2025 Mart maaşlarımızı yazalım2025 mart ayı enflasyon tahminleriZam HesabıDHMI-SHGM-mgm Havacılık Tazminatı MeselesiMüfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamu Mühendisleri Rezaleti2025 Temmuz zammı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek BaşlıkÖnlisans mezunu yeşil pasaport alabilir mi?

Sözlük

alay ı vala kelimesi 1 tipiklik 1 tevriye 1 plüto aslan kuşağı 2 volkan konak 2 çapa 1 yine aylardan nisan 1 okkanın altına gitmek 1 kedi sahibi olmak 1 kazım koyuncu 1

Son Haberler

Bakan Göktaş'tan 'boykot' tepkisi: Bu zihniyeti reddediyoruzSivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar varDoğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor6 ton çilek yüklü tır alev alev yandıİstanbul'da bekçilere silahlı saldırı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım