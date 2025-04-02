Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Nisan 2025 08:40
jandarma uzman erbaş

sağlık heyetinden olumlu raporu aldım hastane biz gönderiyoruz dosyalarınızı dedi bana mesaj gelirmi birlik yerim görev yeri tarih vs gibi

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Uzman çavuş olarak görev yapmaktayken başka kurumu kazanıp atanmaOyak tüketici kredisi faizi.Jandarma (kadın) - polis eş durumu

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