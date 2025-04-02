Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Nisan 2025 10:39
kadrolu eş durumu tayini bekleyenler

kadrolu olup eş durumu red olanlar ne yapmalı özellikleson yönetmelik sonrası red geliyor bu durumda olanlar ne yapıyor?

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