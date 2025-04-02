Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Nisan 2025 10:51
İdari izinde görev yeri dışında alınan sağlık raporunun geçerliliği

Bayram sonrası bu 3 gün idari izinli sayılıyoruz. Bu durumda şehir dışından alınan sağlık raporları geçerli oluyor mu?


ta345
Şef
02 Nisan 2025 11:30

Hocam sanki okula yazi gelmisti donuste rapor almayin felan diyordu... yanlis hatirlamiyot isem ...


aydın.d
Aday Memur
02 Nisan 2025 11:38

Ben zaten raporluydum hocam, bakacak kimsem olmadığı için ailemin yanına geldim. Buradan tekrar uzatacağım şehir dışında olduğum için kafam karıştı. İzinli iken şehirdışından rapor alınabilir bildiğim kadarıyla. İdari izinde de alabiliriz diye düşünüyorum ama asla yüzde yüz emin de olamadım. Müdürüm beni beklemiyor ders programım da yok uzun süreli raporlu olduğum için.

ta345, 4 saat önce

Hocam sanki okula yazi gelmisti donuste rapor almayin felan diyordu... yanlis hatirlamiyot isem ...

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